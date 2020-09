लॉकडाऊनमध्ये चित्रपट उद्योगाला 9 हजार कोटींचे नुकसान, थिएटर सुरू करण्याची मागणे

कोरोनामुळे चित्रपट उद्योगालाही मोठा फटका बसला आहे. सहा महिन्यांपासून थिएटर आणि मल्टिप्लेक्स बंद आहेत. देशात लॉकडाऊन प्रकिया सुरू आहे पण अजूनही मल्टिप्लेक्स उघडण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. या काळात चित्रपट उद्योगाला हजारो कोटींचे नुकसान झाले आहे. लाखो लोकांच्या उपजिवीकेच्या प्रशन निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभुमीवर मल्टिप्लेक्स असोसिएशनने मल्टिप्लेक्स उघडण्याची मागणी केली आहे.

Joy of watching stories unfold on the big screen: the clapping, laughing and tears. We miss it. Can’t wait to have you back at the movies!#UnlockCinemaSaveJobs pic.twitter.com/ViB9P8dOly

— Multiplex Association Of India (@MAofIndia) September 15, 2020