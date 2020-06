परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांची चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांसोबत ‘फोन पे चर्चा’, चूक सुधारण्याचा दिला इशारा

सोमवारी रात्री लडाखमधील गलवान खोऱ्यात झालेल्या हिंसक झटापटीनंतर हिंदुस्थानने चीनला कठोर शब्दात इशारा दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आम्ही ‘जशास तसे’, उत्तर देण्यास सक्षम असल्याचे म्हटल्यानंतर परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनीही चीनला इशारा दिला. बुधवारी एस. जयशंकर यांनी चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यासोबत फोनवर संवाद साधला.

गलवान खोऱ्यात जे काही झालं त्यामागे चीनचे षडयंत्र होते. चीनने भौगोलिक परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथ्य बदलण्याचा चीनचा इरादा आहे, असे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर म्हणाले.

गलवान खोऱ्यात जे झाले ती चीनची पूर्वनियोजित चाल होती. त्यामुळे भविष्यात इथे होणाऱ्या घटनांना चीन जबाबदार असणार आहे, अशा शब्दात जयशंकर यांनी चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना सुनावले. तसेच यामुळे दोन्ही देशांच्या द्विपक्षीय संबंधांवर गंभीर परिणाम होतील. त्यामुळे चीनने आपली चूक सुधारावी, असा इशारा जयशंकर यांनी दिली.

Indian Foreign Minister talks tough with his Chinese counterpart on Galwan skirmish

