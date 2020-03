देशात कोरोनोचे 73 रुग्ण, केंद्र सरकारकडून हेल्प लाईन जारी

देशात कोरोनाचे एकूण 73 रुग्ण असल्याची माहिती केंद्र सरकरने दिली आहे. तसेच आरोग्य विभागाकडून हेल्पलाईनही जारी करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने हेल्पलाईन जारी केली. कोरोनाबाबत कुठलीही माहिती असल्यास +911123978045 या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन केंद्र सरकारने केले आहे. तसेच [email protected] या ईमेल आयडीही केंद्र सरकारने जारी केले आहे.

Ministry of Health and Family Welfare, Government of India: Total number of confirmed COVID-19 cases across India (including foreign nationals) is 73. pic.twitter.com/xO803rglYT

— ANI (@ANI) March 12, 2020