‘इंडियन आयडॉल 3’ चा विजेता प्रशांत तमांग याचे हृदय विकाराच्या झटक्याने निधन

सामना ऑनलाईन
|

संगीत क्षेत्रातून एक वाईट बातमी समोर येत आहे. ‘इंडियन आयडॉल 3’ चा विजेता प्रशांत तमांग याचे हृदय विकाराच्या झटक्याने निधन झाले आहे. तो 43 वर्षांचा होता. प्रशांत तमांग याचे दिल्लीत जनकपुरी येथील घरी निधन झाले.

वृत्तानुसार, हृदय विकाराचा झटका आल्यानंतर त्याला तेथील द्वारका रुग्णालयात नेण्यात आले. जिथे त्याला मृत घोषित करण्यात आले. अरुणाचल प्रदेशात एक शो केल्यानंतर तो घरी परतला होता आणि काही वेळाने त्याला अटॅक आला. मात्र त्याला आरोग्याबाबत कोणत्याही समस्या नव्हत्या.

प्रशांत याचा जन्म 4 जानेवारी 1983 मध्ये झाला होता. लहान असतानाच त्याच्यावरील वडिलांचे छत्र हरपले. त्यानंतर कुटुंबाला हातभार लावण्यासाठी त्याने कोलकाता पोलीसमध्ये कॉन्स्टेबलची नोकरी केली. तिथे त्याने पोलीस ऑर्केस्ट्रासोबत गाणे गायले. 2007 मध्ये त्याने ‘इंडियन आयडॉल 3’ साठी ऑडिशन दिले आणि तिथून त्याचे नशीब पालटले. तो त्या शोचा विजेता झाला. त्यानंतर त्याने अनेक शो केले, त्याने अभिनयातही आपले नशीब आजमावले. त्याने मागे वळून पाहीले नाही. विशेष म्हणजे तो सलमान खानचा आगानी सिनेमा ‘बॅटल ऑफ गलवान’मध्येही दिसेल.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

संगमनेरमध्ये भटक्या कुत्र्‍याने घेतला तोंडाचा चावा, तरुणाचा झाला मृत्यू

लालूप्रसाद यादव यांना ‘भारतरत्न’ द्या; तेजप्रताप यादव यांची मागणी, रोहिणी आचार्य यांनी दिला पाठिंबा

भाजपा बलात्काऱ्यांनाही संधी देणारा पक्ष, बेटी बचाव बेटी पढाव नाही तर भाजपापासून बेटी बचाव: हर्षवर्धन सपकाळ

मुंबई – गोवा महामार्गासाठी जनतेचा एल्गार; सोनवी पुलाजवळ महामार्ग ठप्प

माजी आमदार गंगाधर महाळप्पा पटणे यांचे निधन

आमचा महापौर बसल्यावर मुंबईच्या चार हजार प्लॉट्सवर शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी घर बांधणार, वांद्र्यातून आदित्य ठाकरे यांचा शब्द

शिवसेनेचे शिलेदार विजयाचा गुलाल उधळतील, पनवेलमध्ये शिवसेना उमेदवारांच्या प्रचाराचा झंझावात

शिवसेनाप्रमुखांनी भाजपला हिंदुत्त्वाचा मार्ग दाखवला! – संजय राऊत

भ्रष्टाचाऱ्यांसोबत सत्तेत बसणार नाही, गणेश नाईकांनी एकनाथ शिंदेंना पुन्हा डिवचले