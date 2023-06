आयआयटी मुंबईतील मुलींचा टक्का वाढणार, ग्रामीण भागातील नववीतील विद्यार्थिनींसाठी मिशन ‘वाईस’

विज्ञान आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातील मुलांची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी आयआयटी मुंबईने पुढाकार घेतला आहे. देशाच्या ग्रामीण भागात आजही शालेय शिक्षणानंतर उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचणाऱया मुलींचे प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षणातील मुलींचा टक्का वाढविण्यासाठी आयआयटी मुंबईने मिशन वाईस (Women in Science Engineering From Rural Parts of India) हाती घेतले आहे. या उपक्रमातंर्गत ग्रामीण भागात नववीत शिकणाऱया 160 विद्यार्थिनींना भविष्यातील करीअर निवडीविषयी मार्गदर्शन करण्यात आले.

देशातील ग्रामीण भागात आजही शालेय शिक्षण अर्धवट सोडून मुलींवर कौटुंबिक जबाबदाऱया टाकल्या जातात. फार कमी वयात त्यांचे लग्न केले जाते. या मुलींना व त्यांच्या कुटुंबीयांना उच्च शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी आयआयटी मुंबईने मिशन वाईस हा उपक्रम हाती घेतला आहे. आयआयटी मुंबईतील इलेक्ट्रिकल इंजिनीयरिंग विभागाचे प्रा. राजेश झेले यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र, बिहार आणि ओडिशा राज्यातील 40 शाळांमधील नववीतील विद्यार्थिनींसाठी आयआयटी मुंबईच्या पॅम्पसमध्ये निवासी कार्यशाळा पार पडली.

अशी होती आयआयटी कॅम्पसमधील कार्यशाळा

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी आपल्या विज्ञान आणि गणिताच्या शिक्षकांसोबत या कार्यशाळेत सहभागी झाल्या. उच्च शिक्षणातील कॅम्पस जीवन कसे असते याचा अनुभव या विद्यार्थिनींना देण्यात आला. आठवडाभर या विद्यार्थिनींसाठी सकाळी 9 ते सायंकाळी 7 या वेळेत विविध उपक्रम आयोजित केले होते. संवादात्माक कार्यक्रम, परदेशी शिक्षण तसेच पुरुषप्रधान संस्कृतीमध्ये स्वतःची ओळख निर्माण करणाऱया महिलांचे अनुभव कथन पार पडले. कार्यशाळेत विद्यार्थिनींनी साधे लाईट बल्ब सर्किट तयार करण्यापासून रिमोट-नियंत्रित रोव्हर रोबोटही तयार केला.