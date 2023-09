Asian Games – स्क्वॅशमध्ये हिंदुस्थानचा गोल्डन स्मॅश, अंतिम लढतीत पाकिस्तानचा धुव्वा उडवला

आशियाई क्रीडा स्पर्धेत स्क्वॅश या क्रीडाप्रकारात हिंदुस्थानने सुवर्णपदक जिंकले आहे. अंतिम लढतीमध्ये हिंदुस्थानने पाकिस्तानचा धुव्वा उडवत विजेतेपद मिळवले. हिंदुस्थानच्या पुरुष संघाने पाकिस्तानचा 2-1 असा पराभव केला.

अंतिम लढतीमध्ये हिंदुस्थानसमोर पाकिस्तानचे आव्हान होते. पहिला गेम पाकिस्तानने जिंकला. मात्र सौरव घोषाल याने कमाल दाखवली आणि हिंदुस्थानने 1-1 अशी बरोबरी साधली. त्यानंतर तिसऱ्या आणि निर्णायक गेममध्ये अभियन सिंग याने पाकिस्तानी खेळाडूचा पराभव करत हिंदुस्थानला सुवर्णपदक जिंकून दिले.

Indian men’s Squash team defeat Pakistan in the finals to win gold medal at #AsianGames2023 pic.twitter.com/0oEvJsmD6O

— ANI (@ANI) September 30, 2023