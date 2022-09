छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राजमुद्रेपासून प्रेरणा घेत बनले नौदलाचे नवे बोधचिन्ह

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याहस्ते पहिली स्वदेशी विमानवाहू युद्धनौका आयएनएस विक्रांत नौदलात दाखल करण्यात आली. तसेच त्यांच्याहस्ते नौदलाच्या नव्या बोधचिन्हाचे अनावरण करण्यात आले. नौसेनेचे हे नवे बोधचिन्ह छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राजमुद्रेपासून प्रेरणा घेत साकारण्यात आले आहे.

The new Naval Ensign unveiled by @PMOIndia Shri @narendramodi on #02Sep 22, during the glorious occasion of commissioning of #INSVikrant, first indigenously built Indian Aircraft Carrier & thus, an apt day for heralding the change of ensign.

Know all about the new Ensign ⬇️ pic.twitter.com/ZBEOj2B8sF

— SpokespersonNavy (@indiannavy) September 2, 2022