Live IPL 2023 Final – रोमहर्षक सामन्यात चेन्नईचा धमाकेदार विजय, पाचव्यांदा जिंकली आयपीएल

आयपीएलच्या सोळाव्या हंगामाच्या अंतिम सामन्यात चेन्नई सुपरकिंग्जने गुजरात टायटन्सचा पराभव केला आहे. शेवटच्या चेंडूपर्यंत अतीतटीच्या झालेल्या या सामन्यात चेन्नईने बाजी मारली. या विजेतपदासह चेन्नईने पाचव्यांदा जेतेपदावर नाव कोरले आहे.

रविवारी पावसामुळे रद्द झालेला अंतिम सामना सोमवारी वेळेवर सुरू झाला. मात्र दुसऱ्या इंनिंगमध्ये पावसाने गोंधळ घातला. तब्बल दोन तासाच्या ब्रेकनंतर सामना पुन्हा सुरू झाला. डकवर्थ लुईसच्या नियमानुसार चेन्नईला विजयासाठी 15 षटकात 171 धावांचे टार्गेट देण्यात आले होते.

