अखेर आयपीएल स्पर्धाही लांबणीवर, 29 मार्चऐवजी ‘या’ तारखेपासून होणार सुरू

कोरोना व्हायरसचा वाढता धोका पाहता इंडियन प्रीमिअर लिग (आयपीएल) स्पर्धा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आयपीएलचा 13 वा हंगाम 29 मार्चपासून सुरू होणार होता. मात्र बीसीसीआयने नियोजित कार्यक्रम लांबणीवर टाकला आहे. ‘इंडिया टूडे’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, आता आयपीएल स्पर्धा 29 मार्चऐवजी 15 एप्रिलपासून सुरू होणार आहे.

बीसीसीआयच्या अधिकाऱ्याने आयएएनएस (IANS) ला दिलेल्या माहितीनुसार, यंदाचा आयपीएल हंगाम लांबवणीवर टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून आता ही स्पर्धा 29 मार्च नाही तर 15 एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. स्पर्धेमध्ये सहभागी होणाऱ्या सर्व फ्रॅचाईजींना बीसीसीआयने याबाबत माहिती दिल्याचेही ते म्हणाले. केंद्र सरकारने 15 एप्रिलपर्यंत सर्व व्हिसा प्रक्रिया थांबवल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Board of Control for Cricket in India (BCCI): We have decided to suspend #IPL2020 till April 15, as a precautionary measure against the Novel Corona Virus (COVID-19) situation. https://t.co/BcEh9VKtg8 — ANI (@ANI) March 13, 2020

आम्ही आमच्या सर्व हितचिंतकांच्या, चाहत्यांच्या आणि प्रेक्षकांच्या आरोग्याच्या काळजीपोटी हा निर्णय घेतला आहे. लोकांना सुरक्षितपणे क्रिकेटचा आनंद लुटता यावा यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जात आहे, असेही बीसीसीआयने म्हटले आहे.

Board of Control for Cricket in India: We are concerned & sensitive about all our stakeholders, and public health in general, and are taking all necessary steps to ensure that, all people related to IPL including fans have a safe cricketing experience. pic.twitter.com/avG9CURfQv — ANI (@ANI) March 13, 2020

कोरोनाचा प्रसार हिंदुस्थानमध्ये वेगाने होत असल्याने केंद्र आणि राज्य सरकारने खरबदारी घ्यायला सुरुवात केली आहे. कोरोनाच्या धोक्यामुळे जास्त माणसं एकत्र जमतील असे कार्यक्रम रद्द केले जात आहेत किंवा पुढे ढकलले जात आहेत. दिल्ली सरकारनेही असाच एक निर्णय घेतला आहे. दिल्लीमध्ये IPL चे सामने खेळवण्यास मनाई करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी ही घोषणा केली आहे. सिसोदिया यांनी शुक्रवारी एक पत्रकार परिषद बोलावली होती. यामध्ये त्यांनी ही घोषणा केली. यानंतर बीसीसीआयच्या अधिकाऱ्यांनी आयपीएल पुढे ढकलण्यात आल्याचे जाहीर केले.

Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia: We have decided to ban any sports activity where people will gather in huge numbers like IPL. Social distancing is important to curb the breakout of #Coronavirus. pic.twitter.com/Xt5OJVvkli — ANI (@ANI) March 13, 2020

बीसीसीआयची बैठक

दरम्यान, आयपीएल फ्रँचाईजचे मालक आणि बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये शनिवारी बैठक होणार आहे. तत्पूर्वी बीसीसीआय अध्यक्ष सौरव गांगुली आणि अधिकाऱ्यांमध्ये पुढील रणनितीबाबत बैठक होणार आहे. आयपीएलमध्ये विदेशी खेळाडू नसतील तर त्याची मजाच निघून जाईल अशी भूमिका फ्रँचाईजच्या मालकांनी घेतली होती. तसेच आता स्पर्धा लांबणीवर पडल्याने किती विदेशी खेळाडू खेळण्यासाठी उपलब्ध असतील यावरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.