‘रेलनीर’चे बाटलीबंद पाणी आजपासून एक रुपयाने स्वस्त

सामना ऑनलाईन
|

रेल्वे स्थानके तसेच लांब पल्ल्याच्या गाड्यांमध्ये विक्री केले जाणारे ‘रेलनीर’चे बाटलीबंद पाणी सोमवारपासून एक रुपयाने स्वस्त होणार आहे. यापुढे एका लिटर पाण्याच्या बाटलीसाठी 15 रुपयांऐवजी 14 रुपये, तर 500 मिली बाटलीसाठी 10 रुपयांऐवजी 9 रुपये मोजावे लागणार आहेत. संपूर्ण देशभरात हा नवीन दर लागू होणार आहे. इंडियन रेल्वे पॅटरिंग अॅण्ड टुरिझम कॉर्पोरेशनमार्फत (आयआरसीटीसी) ‘रेलनीर’ बाटल्यांच्या पाण्याचा पुरवठा केला जातो. मुंबईतील उपनगरी रेल्वेच्या सर्व स्थानकांसह वापी आणि वलसाड स्थानकांत ‘रेलनीर’ बाटलीबंद पाण्याचा पुरवठा केला जातो. काही वेळा ‘रेलनीर’चे उत्पादन घटल्यावर पाण्याच्या बाटल्यांचा अपुरा पुरवठा होतो. त्या काळात रेल्वेने निवडलेल्या इतर ब्रँडच्या पाण्याच्या बाटल्यांची विक्री केली जाते. त्या बाटल्यांच्या किमतीतही बदल केला गेला असून तेथेही प्रवाशांना एक रुपयाने स्वस्त पाणी बाटली मिळणार आहे.

