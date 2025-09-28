ISPL Season 3 – टेनिस बॉल टी-10 स्पर्धेचे बिगुल वाजले, सर्वोत्तम खेळाडूला नवी कोरी Porche 911 मिळणार; जाणून घ्या सर्व माहिती

सामना ऑनलाईन
|

इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीगच्या तिसऱ्या हंगामाचे बिगुल वाजले आहे. 9 जानेवारी ते 6 फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत गुजरातच्या सुरतमध्ये ही स्पर्धा खेळली जाणार आहे. आठ संघांमध्ये रंगणार द्वंद्व आणि चौकार-षटकारांची आतषबाजी पाहण्यासाठी चाहत्यांची उत्कंठा शिगेला पोहोचली आहे. तिसऱ्या हंगामाच सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूला (MVP) एक नवी कोरी Porche 911 मिळणार आहे. आयएसपीएलच्या कोअर कमिटी सदस्यांनी पत्रकार परिषदेत अशी घोषणा केली आहे.

दोन यशस्वी हंगामानंतर ISPL चा तिसरा हंगाम गाजवण्यासाठी सर्वांनीच कंबर कसली आहे. तसेच तिसऱ्या हंगामात सलमान खान आणि अजय देवगण यांचे संघ सुद्धा पहिल्यांदाच मैदानात उतरणार आहेत. त्यामुळे तिसऱ्या हंगामात आठ संघाचा समावेश असणार आहे. ही स्पर्धा 9 जानेवारी ते 6 फेब्रुवारी 2025 दरम्यान सुरतमध्ये खेळली जाणार आहे. प्रत्येक संघामध्ये 18 खेळाडूंचा समावेश आणि दोन 19 वर्षांखालील खेळाडूंचा समावेश अनिवार्य करण्यात आलेला आहे. त्याचबरोबर संघाच्या पर्समध्ये 50 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. तिसऱ्या हंगामाच्या चाचण्या 5 ऑक्टोबर 2025 पासून सुरू होतील आणि 101 शहरांमध्ये होतील.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Jalna Rain – भोकरदन तालुक्यात मुसळधार पावसाचा धुडगूस! दहाही मंडळात अतीवृष्टी, पिकांचे प्रचंड नुकसान

Beed News गेवराई तालुक्यातील 32 गावांना पूराचा धोका, नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यास सुरुवात

Ratnagiri News – मुंबई-गोवा महामार्गावर अपघात सत्र सुरूच, हातखंबा येथे कारला आग

Mumbai Amritsar Express – मुंबई-अमृतसर एक्सप्रेसच्या दोन डब्यांमधील कपलिंग तुटले, डाऊन मार्गावर 40 मिनिटे वाहतूक ठप्प

Mumbai News – मालाडमध्ये प्रॉपर्टीच्या वादातून गोळीबार, मित्राने केलेल्या गोळीबारात एक जखमी

गुजरातमधील सूरत विमानतळावर दुर्घटना, लँडिंग करताना प्रशिक्षणार्थी विमान धावपट्टीवरून घसरले

Ahilyanagar Rain – सीना नदीला महापूर, शासकीय बंधारा फुटल्याने शेतजमीनी वाहून गेल्या; अधिकाऱ्यांचा पंचनामा करण्यास विलंब

Solapur Rain- पावसाचं थैमान… शेतकऱ्यांचा आक्रोश; राज्यकर्ते मात्र गरबा खेळण्यात व्यस्त, मिसेस मुख्यमंत्र्यांची पण हजेरी

Photo – औरादला पुन्हा पुराचा तडाखा, शेकडो हेक्टर शेती पाण्यासाठी