कॅनडामध्ये 21 वर्षीय हिंदुस्थानी विद्यार्थिनीची हत्या; बस स्थानकावर उभी असताना घातली गोळी, कारणही आलं समोर

कॅनडामध्ये हिंदुस्थानी नागरीक आणि उच्च शिक्षणासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांवर हल्ले वाढत चालले आहेत. रोज कोणत्या ना कोणत्या भागामध्ये हिंदुस्थानींना लक्ष्य केले जात आहे. अशातच कॅनडातील ओंटारियो भागातील हॅमिल्टन येथे हिंदुस्थानी विद्यार्थिनीला बस स्थानकावर उभी असताना गोळी घालण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. गोळी लागल्याने तिचा जागीच मृत्यू झाला. हरसिमरत रंधावा (वय – 21) असे असे मृत तरुणीचे नाव आहे. टोरंटोतील हिंदुस्थानी वाणिज्य दूतावासाने शुक्रवारी एक्स (ट्विटर) अकाऊंटवर पोस्ट करत याबाबत माहिती दिली.

ओंटोरियोमधील हॅमिल्टन येथे हिंदुस्थानी विद्यार्थिनी हरसिमरत रंधावा हिच्या मृत्यूमुळे अतिव दु:ख झाले आहे. स्थानिक पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन कार चालकांमध्ये झालेल्या वादातून गोळीबार झाला आणि यातील एक गोळी लागून हरसिमरत हिचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी स्थानिक पोलीस अधिक तपास करत असून आरोपींची ओळख पटण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत. आम्ही हरसिमरत हिच्या कुटुंबियांच्या संपर्कात आहोत, असे ट्विट हिंदुस्थानी वाणिज्य दूतावासाने केले आहे.

We are deeply saddened by the tragic death of Indian student Harsimrat Randhawa in Hamilton, Ontario. As per local police, she was an innocent victim, fatally struck by a stray bullet during a shooting incident involving two vehicles. A homicide investigation is currently…

— IndiainToronto (@IndiainToronto) April 18, 2025