माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. मुखर्जी यांनी ट्विटरवरून स्वतः ही माहिती दिली आहे.

On a visit to the hospital for a separate procedure, I have tested positive for COVID19 today.

I request the people who came in contact with me in the last week, to please self isolate and get tested for COVID-19. #CitizenMukherjee

— Pranab Mukherjee (@CitiznMukherjee) August 10, 2020