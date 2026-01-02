पहिली ‘वंदे भारत स्लीपर’ ट्रेन लवकरच प्रवासी सेवेत

सामना ऑनलाईन
|
india's first vande bharat sleeper train to launch soon on guwahati-kolkata route

देशाला लवकरच बहुप्रतीक्षित पहिली ‘वंदे भारत स्लीपर’ ट्रेन मिळणार आहे. केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने गुरुवारी नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी स्लीपर ट्रेनचा मार्ग जाहीर केला. ही पहिली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी आणि कोलकातादरम्यान धावणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ट्रेनला हिरवा झेंडा दाखवणार आहेत. येत्या 17 किंवा 18 जानेवारी रोजी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन प्रवाशी सेवेत दाखल होण्याची शक्यता आहे.

रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेऊन देशातील पहिल्या ‘वंदे भारत स्लीपर’ ट्रेनची माहिती दिली. ‘वंदे भारत स्लीपर’ ट्रेनमध्ये प्रवास करणाऱया प्रवाशांना आरामदायी बेड उपलब्ध असणार आहेत. सध्या प्रवाशी सेवेत धावत असलेल्या ‘वंदे भारत’ ट्रेनमध्ये खुर्चीची व्यवस्था आहे. त्यामुळे प्रवाशांना फक्त बसून प्रवास करता येत आहे. नव्या स्लीपर ट्रेनमुळे प्रवाशांचा प्रवास सुखकर होणार आहे. ही स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी-कोलकाता यादरम्यान धावेल. ट्रेनमध्ये 3 एसीचे भाडे 2,300 असेल. त्यात जेवणाचा समावेश आहे. तसेच 2 एसीमध्ये प्रवास करणाऱया प्रवाशांना 3 हजार रुपये, तर 1 एसीच्या प्रवासासाठी 3,600 रुपये मोजावे लागणार आहेत.

स्वदेशी तंत्रज्ञान अन् अत्याधुनिक सुविधा

रेल्वे मंत्रालयाने अलीकडेच स्वदेशी तंत्रज्ञानाने बनवलेल्या ‘वंदे भारत स्लीपर’ ट्रेनची अंतिम हायस्पीड चाचणी यशस्वीरित्या पार पाडली. ट्रेनचा कमाल वेग ताशी 180 किलोमीटर आहे. चाचणीदरम्यान ट्रेनची राइड गुणवत्ता, ब्रेकिंग सिस्टम, आपत्कालीन ब्रेक आणि सुरक्षा प्रणालींची चाचणी घेण्यात आली. ट्रेनमध्ये आधुनिक स्वच्छतागृहे आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

ठाण्यात शिवसेना, मनसेच्या उमेदवारांचा अर्ज बाद केल्याने संतापाचा भडका; शिंदे गटाच्या उमेदवारांसाठी यंत्रणा कामाला लागल्याचा आरोप

‘फास्टॅग’धारक कारसाठी केवायव्हीची प्रक्रिया रद्द

वसुधैव कुटुंबकम म्हणणाऱ्या समाजात कौटुंबिक वाद चिंतेची बाब, उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

AC local

हार्बरचा प्रवास गारेगार बनणार, एसी ट्रेन चालवण्याचा प्रस्ताव

akhil maharashtra logistics association meets uddhav thackeray for skill development scheme

लॉजिस्टिक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र कौशल्य विकास योजनेची गरज, अखिल महाराष्ट्र संघटनेने घेतली उद्धव ठाकरे यांची भेट

पहिल्याच दिवशी झटका, व्यावसायिक गॅस सिलिंडर 111 रुपयांनी महागला

विद्यापीठाच्या चुकीची शिक्षा विद्यार्थ्याला नको! हायकोर्टाने मुंबई विद्यापीठाला सुनावले, 5 दिवसांत बीएमएसचा निकाल देण्याचा आदेश

विजयस्तंभ मानवंदनेसाठी देशभरातून लोटला जनसागर

बांगलादेशात आणखी एका हिंदूला जाळून मारण्याचा प्रयत्न