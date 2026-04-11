हिंदुस्थानचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री आणि अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांची भेट; अणुसंबंध आणि एलपीजी निर्यातीवर चर्चा

हिंदुस्थानचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री आणि अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांच्यात झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत कर, व्यापार आणि विविध विषयांवर चर्चा झाली. या बैठकीनंतर, अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिवांच्या पुढील महिन्यातील हिंदुस्थान दौऱ्याची घोषणा करण्यात आली. मिस्री तीन दिवसांच्या अमेरिका दौऱ्यावर आहेत. मिस्री आणि रुबियो यांची बैठक अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचे अधिकृत निवासस्थान आणि कार्यालय असलेल्या व्हाईट हाऊसमध्ये पार पडली. या बैठकीत व्यापार, दुर्मिळ खनिजे, संरक्षण यावर विशेष लक्ष केंद्रित करून द्विपक्षीय संबंधांचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला उपस्थित असलेले हिंदुस्थानातील अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर यांनी ‘X’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले, “विक्रम मिस्री यांचे व्हाईट हाऊसमध्ये स्वागत आहे. परराष्ट्र सचिव रुबियो यांच्यासोबत एक फलदायी बैठक झाली, ज्यामध्ये आमच्या द्विपक्षीय संबंधांवर, विशेषतः व्यापार, दुर्मिळ खनिजे, संरक्षण आणि क्वाड यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.”
गोर म्हणाले की, परराष्ट्र सचिव रुबियो पुढील महिन्यात त्यांच्या हिंदुस्थान दौऱ्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. अमेरिकेतील हिंदुस्थानी दूतावासाने ‘X’ वर लिहिले, “हिंदुस्थान-अमेरिका व्यापक जागतिक सामरिक भागीदारी मजबूत करण्यासाठी अनेक प्रमुख क्षेत्रांमध्ये आमचा सहभाग अधिक दृढ करण्यास आम्ही उत्सुक आहोत.” यापूर्वी, मिस्री यांनी अमेरिकेचे उप परराष्ट्र सचिव क्रिस्टोफर लँडाऊ आणि राजकीय घडामोडींसाठीच्या परराष्ट्र उपसचिव ॲलिसन हूकर यांची स्वतंत्रपणे भेट घेतली.
पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, मिस्री आणि लँडाऊ यांनी द्विपक्षीय प्राधान्यक्रमांवर चर्चा केली आणि परस्पर हिताच्या प्रादेशिक आणि जागतिक घडामोडींवरही विचारविनिमय केला. हुकर म्हणाले की, संरक्षण आणि अर्थव्यवस्था या क्षेत्रांमध्ये हिंदुस्थान आणि अमेरिका अधिक जवळून कसे काम करू शकतात यावर त्यांनी आणि मिस्री यांनी चर्चा केली.