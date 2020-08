कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था रसातळाला, 23.9 टक्क्यांनी घसरला GDP

कोरोनामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चांगलाच फटका बसला आहे. कोरोनामुळे 23.9 टक्क्यांनी जीडीपी घसरला आहे. सांख्यिकी मंत्रालयाने एप्रिल ते जून या तिमाहीची आकडेवारी जारी केली आहे. त्यात ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

एप्रिल ते जुलै या तिमाहीतीली जीडीपी 23.9 टक्क्यांनी खाली गेले आहे. गेल्या काही वर्षात देशामध्ये आर्थिक मंदी होतीच. त्यात कोरोनामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चांगलाच फटका बसल आहे. जुलै महिन्यात आठ उद्योग क्षेत्रांमध्ये 9.6 टक्क्यांनी घट झाली आहे. मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी 26.9० लाख कोटी रुपये होती. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत जीडीपी 35.35 लाख कोटी रुपये होते. या तिमाहीत जीडीपी 23.9 टक्क्यांनी घटला आहे.

या तिमाहीतील पहिले दोन महिने एप्रिल आणी मेमध्ये लॉकडॉऊन जारी करण्यात आला होता. त्यामुळे देशातील संपूर्ण अर्थव्यवस्था ठप्प झाली होती. जूनमध्ये अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाल्याने अर्थव्यवस्थेला थोडा दिलासा मिळाला होता. पण पुढे जूनच्या तिमाहीत जीडीपी 16 ते 25 टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो अशी भिती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

April-June quarter economic performance is primarily due to exogenous shock felt globally due to #COVID19 which resulted in global lockdown in April to June quarter, even India was also in lockdown in the first quarter: KV Subramanian, Chief Economic Advisor (File pic) https://t.co/HjQnqbegxW pic.twitter.com/9DyaMEGjTb

— ANI (@ANI) August 31, 2020