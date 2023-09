Video – ‘आदित्य एल-1’ यानाने काढला सेल्फी, अंतराळातून टिपला पृथ्वी अन् चंद्राचा फोटो

‘चांद्रयान-3’च्या यशानंतर ‘इस्रो’ने सूर्याच्या संशोधनासाठी ‘आदित्य एल-1’ लॉन्च केले. सध्या ‘आदित्य एल-1’ पृथ्वीच्या कक्षेमध्ये फिरत असून नियोजित ठिकाणी पोहोण्याआधी त्याने काही खास क्षण आपल्या कॅमेऱ्यातून टिपले आहेत. लँग्रेज बिंदूकडे (Lagrange point) वळण घेत असताना ‘आदित्य एल-1’ने पृथ्वी आणि चंद्राचे फोटो काढले आहेत. एवढेच नाही तर त्याने सेल्फीही क्लिक केला आहे. ‘इस्त्रो’ने एक व्हिडीओ शेअर करत याबाबत माहिती दिली आहे.

सूर्याचा अभ्यास करण्याच्या मोहिमेवर निघालेले ‘आदित्य एल-1’ या सध्या पृथ्वीच्या कक्षेत आहे. सूर्य आणि पृथ्वीच्या मध्ये असणाऱ्या एल-1 या बिंदूकडे ते निघाले आहे. अंतराळातील हे अद्वितीय स्थान असून येथे सूर्य आणि पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षणातील शक्तीचा समतोल दिसतो. एल-1 बिंदूमधूनच हे यान सूर्याचा अभ्यास करणार आहे. या बिंदूकडे रवाना होण्यापूर्वी यानाने स्वत:चा सेल्फी काढला. तसेच पृथ्वी आणि चंद्राचा फोटोही काढला.

Aditya-L1 Mission:

👀Onlooker!

Aditya-L1,

destined for the Sun-Earth L1 point,

takes a selfie and

images of the Earth and the Moon.#AdityaL1 pic.twitter.com/54KxrfYSwy

