IndiGo ला डीजीसीएने ठोठावला ४० लाख रुपयांचा दंड, काय आहे कारण?

वैमानिकांच्या प्रशिक्षणासाठी अयोग्य फ्लाइट सिम्युलेटर वापरल्याबद्दल नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) इंडिगो एअरलाइन्सला ४० लाखांचा दंड ठोठावला आहे. कालिकत, लेह आणि काठमांडू सारख्या क श्रेणी असलेल्या विमानतळांवर नियमांनुसार विहित केलेल्या सिम्युलेटरवर सुमारे १,७०० वैमानिकांना प्रशिक्षण देण्यात आले नसल्याचे तपासात आढळून आले.
डीजीसीएने ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी प्रशिक्षण संचालकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. इंडिगोने २२ ऑगस्ट रोजी उत्तर दिले होते, परंतु ते डीजीसीएला असमाधानकारक आढळले, म्हणून दंड आकारण्यात आला, असे सांगण्यात येत आहे. इंडिगोने चेन्नई, दिल्ली, बेंगळुरू, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम आणि हैदराबाद येथे २० सिम्युलेटरवर प्रशिक्षण दिले. हे सिम्युलेटर सीएई सिम्युलेशन ट्रेनिंग प्रायव्हेट लिमिटेड (सीएसटीपीएल), फ्लाइट सिम्युलेशन टेक्निक्स सेंटर (एफएसटीसी), एएजी सेंटर फॉर एव्हिएशन ट्रेनिंग (एसीएटी) आणि एअरबस सारख्या कंपन्यांकडून देण्यात आले होते. परंतु ते क श्रेणी विमानतळांसाठी पात्र नव्हते.
क श्रेणी विमानतळांवर लँडिंग करणे आव्हानात्मक असते, म्हणून विशेष सिम्युलेटर प्रशिक्षण आवश्यक आहे. डीजीसीएने म्हटले आहे की, प्रशिक्षण संचालक सर्व नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यात अयशस्वी ठरले. यासाठी फ्लाइट ऑपरेशन्स डायरेक्टर देखील जबाबदार होते. १९३७ च्या विमान नियमांनुसार, दोघांनाही प्रत्येकी २० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.