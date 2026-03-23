IndiGo कडून संयुक्त अरब अमिराती आणि हिंदुस्थानातील विमानांसंदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी; 30 एप्रिलपर्यंत दुबईला जाणारी अनेक उड्डाणे रद्द

अमेरिका-इराण युद्धाचा २४ वा दिवस सुरू असताना, प्रतिकूल हवामान आणि एकूणच युद्धजन्य परिस्थितीमुळे देशासह विदेशातील अनेक विमानकंपन्या प्रभावित झाल्या आहेत. यूएई एअरलाइन्स प्रमुख ठिकाणांसाठी मर्यादित उड्डाणे चालवत आहेत. याकरता प्रवाशांना प्रवासापूर्वी फ्लाइटची स्थिती तपासण्याचा, एअरलाइनच्या अधिकृत माहितीवर अवलंबून राहण्याचा आणि केवळ निश्चित बुकिंगसहच विमानतळावर जाण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. इराणकडून येणाऱ्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोनच्या धोक्यांना यूएईची हवाई संरक्षण यंत्रणा प्रत्युत्तर देत आहे, असे यूएईने म्हटले आहे. रहिवाशांना सुरक्षित ठिकाणी राहण्याचे आणि अधिकृत माहितीचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे, असे गल्फ न्यूजने वृत्त दिले आहे. प्रतिकूल हवामान आणि प्रादेशिक परिस्थितीमुळे कामकाजात व्यत्यय येत असल्याने, यूएई एअरलाइन्स प्रमुख ठिकाणांसाठी मर्यादित उड्डाणे चालवत आहेत अशी माहिती देण्यात आली आहे.

इंडिगोने २३ मार्चला यूएई-भारत विमानसेवेसाठी सूचना जारी केली आहे. जझीरा एअरवेजची सौदी अरेबियामार्गे इजिप्तला जाणारी विमाने पुन्हा सुरु करण्यात आलेली आहेत. तसेच कुवैत एअरवेजने दम्माममार्गे इजिप्तसाठीची विमानसेवा पुन्हा सुरू केली आहे.

सौदी अरेबियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, रियाधच्या दिशेने दोन बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागण्यात आली होती, त्यापैकी एकाला हवाई संरक्षण यंत्रणेने रोखले, तर दुसरे निर्जन भागात पडले. सौदी अधिकाऱ्यांनी आता अल-खर्जसाठी सर्व काही सुरक्षित असल्याची घोषणा केली आहे. कुवेतने सोमवारी पहाटे सांगितले की, त्यांची हवाई संरक्षण यंत्रणा शत्रूचे क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले रोखत आहे, तर संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) सांगितले की ते इराणकडून होणाऱ्या अशाच प्रकारच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देत आहे. कतारच्या सागरी हद्दीत एका नियमित मोहिमेदरम्यान झालेल्या हेलिकॉप्टर अपघातात कतारी सशस्त्र दलाचे सदस्य आणि कतारी-तुर्की संयुक्त पथकाचे सदस्य ठार झाले. हा अपघात तांत्रिक बिघाडामुळे झाल्याचे वृत्त आहे.

संघर्ष तीव्र झाल्यामुळे फेब्रुवारीच्या अखेरीपासून किमतींमध्ये ५०% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे, ज्यामुळे पुरवठ्यात व्यत्यय येण्याची भीती निर्माण झाली आहे आणि जागतिक चलनवाढ व व्यापक आर्थिक बाजारातील गोंधळाबद्दल चिंता वाढली आहे. सौदी अरेबियाने एका निवेदनात इराणच्या वारंवार होणाऱ्या हल्ल्यांचा निषेध करत म्हटले आहे की, त्यांनी इराणच्या लष्करी सहचारी आणि इतर तीन दूतावास अधिकाऱ्यांना ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ (अवांछित व्यक्ती) घोषित करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि त्यांना देश सोडण्यासाठी २४ तासांची मुदत दिली आहे, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले.

