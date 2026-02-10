ट्रेंड – माझी रक्षक, माझी एंजल

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
my guardian angel indigo pilot's emotional tribute video to late mother goes viral

इंडिगो एअरलाइन्सचे पायलट प्रदीप कृष्णन यांनी त्यांच्या आईच्या आठवणीत एक भावनिक व्हिडीओ शेअर केला आहे. त्यांनी या व्हिडीओला त्यांच्या आयुष्यातील ‘सर्वात कठीण एडिट’ असे म्हटले आहे. व्हिडीओच्या सुरुवातीला प्रदीप फ्लाइटमध्ये अनाऊन्समेंट करताना दिसतात आणि प्रवाशांमध्ये बसलेली त्यांची आई अभिमानाने हसताना दिसते. काही क्षणांनंतर विमानातून उतरत असलेली त्यांची आई आकाशात देवदूताच्या रूपात दाखवली जाते आणि स्क्रीनवर ‘माझी रक्षक, माझी एंजल’ असा संदेश दिसतो. पोस्टमध्ये प्रदीप यांनी लिहिले की, ते आधी कधी देवावर विश्वास ठेवत नव्हते, पण आता त्यांच्या आयुष्यात प्रार्थना करण्यासाठी एक ‘देव’ आहे, त्यांची आई. व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर नेटकऱयांनी प्रदीप यांना धीर देत त्यांच्या आईला श्रद्धांजली वाहिली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

भ्रष्टाचाराचा आणखी एक पुरावा; सुरू होण्याआधीच एफओबीने मान टाकली, मुंबई-बडोदा महामार्गावरील नवा पादचारी पूल सांध्यात मोडला

दिल्लीतील पंचतारांकित हॉटेलवाल्यांची चांदी! 16 फेब्रुवारीपासून ‘भारत एआय इम्पॅक्ट समिट’, 20 हजारांचे भाडे पाच लाखांपार

डॉक्टर असल्याचे सांगत इंजेक्शन दिले; तरुणीचा मृत्यू, वाशी पोलिसांनी वॉर्डबॉयला बेड्या ठोकल्या

धक्कादायक… कल्याणमध्ये अवघ्या महिनाभरात सहा अल्पवयीन मुली बेपत्ता

नोकरदारांसाठी गुड न्यूज, सरकार बदलणार एचआरए नियम; पुणे, बंगळुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद शहरांना होणार फायदा

keep flour fresh for longer best tips to prevent spoilage at home

हे करून पहा! घरातील पीठ लवकर खराब होते…

चंद्रपूर महानगरपालिकेचा महापौर आज ठरणार

विमा एजंटची फसवणूक प्रकरणी दोघांना अटक

कडवई, कसबा, साडवलीत शिवसेनेचा गुलाल, दिग्गजांना धक्का देत जिल्हा परिषदेत बाजी