Pahalgam Attack नंतर सीमेवर पुन्हा एकदा घुसखोरीचा प्रयत्न, जवानांनी डाव उधळला, 2 दहशतवाद्यांना कंठस्नान

जम्मू आणि कश्मीरच्या (Jammu and Kashmir) बारामुल्ला जिल्ह्यात नियंत्रण रेषेवर (LOC) घुसखोरीचा प्रयत्न झाला. देशाच्या सुरक्षा दलांनी घुसखोरांचा हा प्रयत्न रोखला. तर यासोबतच किमान दोन दहशतवाद्यांना ठार करण्यात आल्याची माहिती लष्कराने बुधवारी दिली.

’23 एप्रिल 2025 रोजी, बारामुल्ला (उत्तर कश्मीरमधील) उरी नाला येथील सरजीवन या क्षेत्रातून सुमारे 2-3 दहशतवाद्यांनी घुसखोरीचा प्रयत्न केला’, असे चिनार कॉर्प्सने सकाळी 8 वाजता पोस्ट केले.

OP TIKKA, Baramulla

On 23 Apr 2025, approximately 2-3 UI terrorists tried to infiltrate through general area Sarjeevan at Uri Nala, Baramulla, the alert tps on LC challenged and intercepted them resulting in a firefight.

Operation is in progress.#Kashmir@adgpi… pic.twitter.com/FOTXiTNYSf

— Chinar Corps🍁 – Indian Army (@ChinarcorpsIA) April 23, 2025