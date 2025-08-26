समुद्रात हिंदुस्थानची ताकद वाढली! उदयगिरी आणि हिमगिरी युद्धनौका नौदलात ताफ्यात दाखल

सामना ऑनलाईन
|

हिंदुस्थानी नौदलाची ताकद आणखी वाढली असून नौदलाच्या ताफ्यात उदयगिरी (एफ35) आणि हिमगिरी (एफ34) या दोन अत्याधुनिक स्टील्थ युद्धनौका सामील झाल्या आहेत. देशातील दोन प्रमुख शिपयार्ड्समध्ये या नौदांची बांधणी करण्यात आली असून या दोन्ही युद्धनौका एकाच वेळी कार्यरत होणार आहेत.

उदयगिरी ही युद्धनौका मुबंईतील माझगांव डॉक शिपबिल्डर्सने बांधली असून हिमगिरी ही युद्धनौका कोलकात्यातील गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनियर्सने तयार केली आहे. विशेष म्हणजे उदयगिरी हे नौदलाच्या वॉरशिप डिझाइन ब्युरोचे 100 वे डिझाईन केलेले जहाज आहे. याचे वजन सुनारे 6 हजार 670 टन आहे. या युद्धनौकांमध्ये सुपरसॉनिक जमिनीवरून मारा करणारी क्षेपणास्त्रे, मध्यम पल्ल्याच्या जमिनीवरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे, 76 मिमी एमआर तोफा, 30मिमी आणि 12.7 मिमी क्लोज-इन वेपन सिस्टीम आणि अँटी सबमरीन/ अंडरवॉटर वेपन सिस्टीम यांचा समावेश आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

गौतम गंभीर दुतोंडी! माजी क्रिकेटपटूने फटकारले, IND Vs Pak सामन्यावरून भडकला

हिंदुस्थानवर उद्यापासून 50 टक्के अमेरिकन टॅरिफ, नोटिफिकेशन जारी; कुठल्या क्षेत्रांना बसणार फटका? जाणून घ्या

Jammu Kashmir – वैष्णोदेवी यात्रा मार्गावर दरड कोसळली, 5 जणांचा मृत्यू; 14 जखमी

सरकार 40-50 वर्षे टिकेल, अमित शहांच्या वक्तव्याचं सत्य आलं समोर; मतचोरीवरून राहुल गांधी यांचा हल्लाबोल

Himachal Pradesh – हिमाचल प्रदेशात पावासाचे थैमान; कुलू-मनालीत इमारती, दुकाने, रस्ते वाहून गेले

खराब हवामानामुळे वैष्णोदेवी यात्रा स्थगित, जम्मूमध्ये ढगफुटीमुळे अनेक रस्ते बंद

गणेशोत्सवामुळे मुंबईत आंदोलनास परवानगी नाही; हायकोर्टाने मनोज जरांगे यांना बजावली नोटीस

शांतता हवी असेल तर युद्धासाठी तयार रहा, CDS अनिल चौहान यांचे सूचक विधान

घरं वाहून गेली, गाड्या चिखल्यात रुतल्या; 4 जणांचा मृत्यू, जम्मू-काश्मीरच्या डोडामध्ये ढगफुटीनंतर हाहाकार