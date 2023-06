Instagram down: महिन्याभरात दुसऱ्यांदा इन्स्टाग्राम सेवा ठप्प

सोशल मीडियाचा वापर करणाऱ्या लोकांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. हिंदुस्थानासह जगभरात इन्स्टाग्राम सेवा ठप्प झाली आहे. लाखो नेटकऱ्यांनी ट्वीटर आणि फेसबुकवर इन्स्टाग्राम बंद पडल्याच्या तक्रारी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळं आता इन्स्टाग्राम वापरता येत नसल्यामुळं चाहत्यांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. महिन्याभरात दुसऱ्यांदा इन्स्टाग्राम ठप्प झाल्याने नेटकऱ्यांनी सोशल मीडियावर कंपनीविरोधात संताप व्यक्त केला आहे.

डाउनडेटेक्टरने दिलेल्या माहितीनूसार, 56 टक्के यूजर्सना इन्स्टाग्राम अॅपमध्ये समस्या येत आहेत, तर 23 टक्के यूजर्सना लॉग इन करण्यात समस्या येत आहेत. 21 टक्के युजर्सनी सर्व्हर एररची तक्रार केली आहे. इन्स्टाग्राम व्यतिरिक्त, अनेक फेसबुक वापरकर्त्यांनी देखील आउटेजबद्दल तक्रार केली आहे. फेसबुक वापरकर्त्यांची टाइमलाइन रिफ्रेश होत नसल्याची तक्रार आहे. यामुळे सोशल मीडियावर युजर्सच्या प्रतिक्रिया व्हायरल होत आहेत….

instagram is literally always down i’m so over it pic.twitter.com/UPMJoQ0vJB — wendy (@iLuvLeclerc) June 9, 2023