Jammu Kashmir – दहशतवाद्यांच्या घुसखोरीचा धोका वाढला, नवीन लाँचिंग पॅड सक्रिय; गुप्तचर यंत्रणांना सतर्कतेचा इशारा

जम्मू-कश्मीरमध्ये दहशतवादी घुसखोरीचा वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर जम्मू आणि कश्मीरमधील सुरक्षा यंत्रणांना हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. गुप्तचर यंत्रणांच्या अहवालांनुसार, नियंत्रण रेषा (एलओसी) आणि आंतरराष्ट्रीय सीमेवर अनेक नवीन दहशतवादी लाँचिंग पॅड सक्रिय करण्यात आले आहेत, ज्याद्वारे भविष्यात घुसखोरीचे प्रयत्न वाढू शकतात. दहशतवादी घुसखोरीचा धोका पाहता लष्कर, बीएसएफ आणि पोलिसांनी सीमावर्ती भागात पाळत आणि गस्त वाढवली आहे. तसेच अंतर्गत भागात दहशतवादविरोधी कारवाया तीव्र केल्या आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सांबा, जम्मू, राजौरी आणि कुपवाडा सेक्टरजवळ आंतरराष्ट्रीय सीमा आणि नियंत्रण रेषेवर सात नवीन लाँचिंग पॅड सक्रिय करण्यात आले आहेत. लष्कर-ए-तैयबा आणि जैश-ए-मोहम्मद सारख्या दहशतवादी संघटना पुन्हा सक्रिय होत असून कश्मीरमध्ये त्यांच्या कारवाया तीव्र करण्याची तयारी करत आहेत. गुप्तचर संस्थांनुसार, गेल्या पंधरा दिवसांत या नवीन लाँचिंग पॅडवर अंदाजे 50 दहशतवादी आणले गेले आहेत. याव्यतिरिक्त, आंतरराष्ट्रीय सीमा आणि नियंत्रण रेषेपासून अंदाजे 10 ते 20 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या विविध लाँचिंग पॅडवर अंदाजे 150 इतर दहशतवादी उपस्थित आहेत.
पाकिस्तानमधील सध्याच्या तणावपूर्ण परिस्थितीचा जम्मू आणि कश्मीरमधील सुरक्षा परिस्थितीवर परिणाम होण्याची शक्यता सुरक्षा यंत्रणांनी वर्तवली आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या हत्येनंतर, पाकिस्तानमधील अनेक राजकीय आणि धार्मिक संघटनांनी सरकार आणि लष्करावर अमेरिकेविरुद्ध कठोर भूमिका घेण्यासाठी दबाव वाढवला आहे. अशा परिस्थितीत, पाकिस्तान आपल्या अंतर्गत समस्यांवरून जनतेचे लक्ष वळविण्यासाठी कश्मीरमध्ये तणाव वाढवण्याचा प्रयत्न करू शकते, असे सुरक्षा तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. गुप्तचर यंत्रणांनी सर्व सुरक्षा दलांना सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. सीमावर्ती भागात पाळत ठेवण्यात आली असून संवेदनशील भागात अतिरिक्त सैन्य तैनात करण्यात आले आहे.