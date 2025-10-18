चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने बस खडकावर आदळून उलटली, 15 जणांचा मृत्यू

चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने बस खडकावर आदळून उलटल्याने 15 जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. मृतांमध्ये 11 महिला आणि 4 पुरुषांचा समावेश आहे. चालकाला किरकोळ दुखापत झाली आहे. पोलिसांनी चालकाला ताब्यात घेतले असून त्याची चौकशी सुरू आहे. चालक नशेत असल्याने अपघाताची घटना घडली.
ब्राझीलमधील पेर्नाम्बुको येथे ही अपघाताची घटना घडली. पूर्व ब्राझीलमधील महामार्गावर चुकीच्या दिशेने बस चालवणाऱ्या चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि गाडी रस्त्याच्या कडेला असलेल्या काही दगडांवर आदळली आणि उलटली. बसमध्ये एकूण 30 प्रवासी होते, त्यापैकी 11 महिला आणि चार पुरुषांचा मृत्यू झाला. अनेक प्रवासी जखमी झाल्याचेही वृत्त आहे.
सदर बस बाहिया राज्यातील असून पेर्नाम्बुको राज्यातील सालोआ येथे अपघातग्रस्त झाली. घटनास्थळी बचाव कार्य सुरू आहे. अपघातादरम्यान काही प्रवासी बसमधून बाहेर पडले.