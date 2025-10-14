कापडाच्या कारखान्याला भीषण आग, 16 जणांचा होरपळून मृत्यू; अनेक जण गंभीर जखमी

बांगलादेशची राजधानी ढाका येथे हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. कापडाच्या कारखान्याला भीषण आग लागून 16 जणांचा होरपळून मृत्यू झाला. या दुर्घटनेत अनेक जण जखमी झाले आहेत. घटनेची माहिती अग्नीशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेत आग विझवण्यास सुरुवात केली. दुर्घटनेतील मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. आगीचे कारण अद्याप समजू शकले नाही.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ढाकाच्या मीरपूर भागातील सात मजली कापड कारखान्याला मंगळवारी दुपारच्या सुमारास आग लागली. पाहता पाहता आगीने रौद्ररुप धारण केले. आगीची माहिती मिळताच अग्नीशमन दलाने धाव घेत बचावकार्य सुरू केले. अग्नीशमन दलाला कारखान्याच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मजल्यावर एकूण 16 मृतदेह आढळून आले. जखमींना तात्काळ ढाका येथील नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ बर्न अँड प्लास्टिक सर्जरी विभागात दाखल करण्यात आले.

