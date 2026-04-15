तुर्कस्तानमध्ये सलग दुसऱ्या दिवशी शाळेत गोळीबार, 4 जण ठार; 20 जखमी

तुर्कस्तानमध्ये सलग दुसऱ्या दिवशी शाळेत गोळीबाराची घटना घडली आहे. आग्नेय प्रांतातील कहरामनमारा येथील एका हायस्कूलमध्ये बुधवारी एका विद्यार्थ्याने केलेल्या गोळीबारात चार जण ठार झाले असून 20 जण जखमी झाले आहेत. गव्हर्नर मुकेर्रेम उनलुएर यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. गोळीबारानंतर हल्लेखोराचाही मृत्यू झाला.

इंडिया टुडेने दिलेल्या वृत्तानुसार, हल्लेखोराने आपल्या निवृत्त पोलीस अधिकारी वडिलांच्या बंदुकीतून हा गोळीबार केला. या हल्ल्यात एका शिक्षकासह तीन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. आरोपीने हा गोळीबार का केला हे अद्याप समजू शकले नाही. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस आणि आपत्कालीन पथके तातडीने घटनास्थळी दाखल झाली, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

