उड्डाणानंतर दहा मिनिटांत हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, जमिनीवर कोसळताच भीषण आग; सर्व प्रवाशांचा मृत्यू

सामना ऑनलाईन
|

अमेरिकेतील मिनेसोटा येथील ट्वीन सिटीज परिसरात हेलिकॉप्टर दुर्घटना घडली आहे. रॉबिन्सन R66 हे हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त झाले आहे. जमिनीवर कोसळताच हेलिकॉप्टरला भीषण आग लागली. या दुर्घटनेत हेलिकॉप्टरमधील सर्व प्रवाशांचा मृत्यू झाल्यांच समोर आलं आहे. हेलिकॉप्टरमध्ये नेमकी किती लोक हे अद्याप समजू शकले नाही. स्थानिक वेळेनुसार दुपारी 2.45 वाजता घडली.

रॉबिन्सन R66 हे एकल-इंजिन टर्बाइन हेलिकॉप्टर आहे. यात पायलट आणि चार प्रवासी बसू शकतात. हेलिकॉप्टरने मिनेसोटा येथील लिडिया येथील स्काय पार्क विमानतळावरून दुपारी 2.35 वाजता एअरलेक विमानतळाकडे उड्डाण केले. त्यानंतर दहा मिनिटांतच ट्विन सिटीज परिसरात दुर्घटनाग्रस्त झाले. यात पायलटसह हेलिकॉप्टरमधील सर्व प्रवाशांचा मृत्यू झाला. अपघाताचे कारण अद्याप समजू शकले नाही.

अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस आणि अग्नीशमन दलाच्या पथकांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य सुरू केले. फेडरल एव्हिएशन अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन (FAA) आणि नॅशनल ट्रान्सपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) अपघाताचा तपास करत आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Ratnagiri News – गणेशोत्सवातील निर्माल्या’तून होणार दीड टन खत निर्मिती, चिपळूण नगर पालिकेचा पर्यावरण संवर्धनाचा उपक्रम

जपानमध्ये राजकीय भूकंप! पंतप्रधान इशिबा शिगेरू राजीनामा देणार, जाणून घ्या कारण…

क्रिस्टन कॅबोट यांचा घटस्फोटासाठी अर्ज, Cold Play मधील व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर महिन्याभरातच घेतला निर्णय

चंद्रपुरात बाऊनशुगर, हेरॉईन जप्त; दोन जणांना अटक, गुन्हे शाखेची मोठ कारवाई

काशी विश्वनाथाच्या पुजाऱ्यांवर भोलेनाथ प्रसन्न; मिळणार 200 टक्के पगारवाढ

US Open 2025- आर्यना सबालेंका सलग दुसऱ्यांदा बनली यूएस ओपन चॅम्पियन

नाम फाउंडेशन चिपळूणमध्ये पुन्हा गाळमुक्त अभियान राबवणार; नाना पाटेकर यांची माहिती

गणपती गेले गावाला चैन पडेना आम्हाला; रत्नागिरीत बाप्पाला भक्तीभावात निरोप

लज्जास्पद! वडिलांच्या वयाच्या व्यक्तीकडून बसमध्ये तरुणीचा विनयभंगाचा प्रयत्न; व्हिडीओ व्हायरल