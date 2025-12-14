Australia Firing – सिडनीत हनुक्का उत्सवादरम्यान अंधाधुंद गोळीबार, 10 जणांचा मृत्यू; अनेक लोक जखमी

सामना ऑनलाईन
|

ऑस्ट्रेलियातील सिडनी येथील प्रसिद्ध बोंडी बीचवर रविवारी हनुक्का उत्सवादरम्यान दोन बंदुकधाऱ्यांनी अंधाधुंद गोळीबार केला. या गोळीबारात 10 जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत. घटनेमुळे परिसरात घबराट पसरली. नागरिकांनी घटनास्थळापासून दूर राहण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले आहे. गोळीबार प्रकरणी पोलिसांनी दोन संशयित आरोपींना ताब्यात घेतले आहे. घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

घटनेचाी माहिती मिळताच न्यू साउथ वेल्स पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेली माहिती आणि सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओनुसार, एका पुलावर दोन बंदुकधारी काळ्या पोशाखात दिसत आहेत. त्यांनी अनेक राउंड गोळीबार केला. गोळीबारानंतर जीव वाचवण्यासाठी लोक इकडे तिकडे पळताना दिसत आहेत. हनुक्का उत्सवादरम्यान हा हल्ला झाल्याचे प्राथमिक मिळते. बोंडीच्या चाबाडने आयोजित केलेला “चानुका बाय द सी” कार्यक्रम सुरू असताना हा गोळीबार झाला. गोळीबारात किमान 10 लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

बिनपगारी फुलअधिकारी! १०२ कंत्राटी डॉक्टरांचे आर्थिक आरोग्य बिघडले, सरकारने पाच महिन्यांचा पगार रखडवला

IPL 2026 – मॅनेजरने चुक केली अन् घोळ झाला; कॅमरूनने ग्रीनने सर्व स्पष्ट केलं, म्हणाला…

छत्तीसगडमध्ये दोन नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण, प्रत्येकी 5 लाख रुपयांचे होते बक्षीस

US Firing – अमेरिकेतील ब्राउन विद्यापीठात गोळीबार; दोन ठार, अनेक जण जखमी; 8 जणांची प्रकृती गंभीर

रत्नागिरीत तयार झाली आयएनएस ओल्ड विक्रांत जहाजाची प्रतिकृती

Jalgaon News ट्रकने रिक्षाला उडविले, तिघांचा मृत्यू; सहा जण जखमी

घणसोलीतील माथाडी कामगार घालणार आज पालिकेचे श्राद्ध

साखरझोपेत असलेल्या कुटुंबावर प्लास्टर कोसळले; एक ठार

court

पीडब्ल्यूडीचे 111 कोटी हडपण्याचा डाव, आरोपींचा जामीन सत्र न्यायालयाने रद्द केलाच; दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयावर ओढले ताशेरे