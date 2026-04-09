Us Plane Crash – अमेरिकेत प्रवासी विमान कोसळले, अपघातात दोघांचा मृत्यू

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

अमेरिकेतील ॲरिझोना राज्यातील मराना येथे छोटे प्रवासी विमान कोसळल्याची घटना घडली. या अपघातात अपघातात दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे. विमान धावपट्टीवरून घसरले आणि त्यानंतर आग लागली, असे मरानाचे महापौर जॉन पोस्ट यांनी सांगितले.

इकोनॉमिक्स टाईम्स दिलेल्या माहितीनुसार, विमानात दोन प्रवासी होते अशी माहिती शहराचे प्रवक्ते विक हॅथवे यांनी दिली. मृतांची अद्याप ओळख पटलेली नाही. अपघातात अन्य कुणीही जखमी झाले नाही. तसेच या अपघातात दुसरे कोणतेही विमान सामील नव्हते, असे मराना पोलीस विभागाने एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. राष्ट्रीय वाहतूक सुरक्षा मंडळ अपघाताच्या कारणांचा तपास करीत आहे, असे पोलिसांनी सांगितले. मराना हे टक्सनच्या वायव्येस सुमारे 32 किमी अंतरावर आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

सॅमसंग, विवो, ओप्पो स्मार्टफोनच्या किमती 40 टक्क्यांनी वाढल्या

मुस्लिम पुरुषाचे दुसरे लग्न गुन्हा ठरत नाही, मध्य प्रदेश हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

तामीळनाडू निवडणुकीत आश्वासनांचा पाऊस, कुटुंबाला 10 हजार रुपये, एक फ्रीज आणि महिलांना दर महिन्याला 2 हजार रुपये

पीएफ ‘यूपीआय’द्वारे थेट खात्यात, लवकरच येतेय ईपीएफओचे नवे अॅप

Beed accident news – रेणापूरजवळ भीषण अपघात, केजचे तहसीलदार राकेश गिड्डे ठार

रजनीकांतच्या ‘जेलर-2’ मध्ये शाहरुख नाही

डिस्नेच्या कर्मचाऱ्यांवर नोकरकपातीची टांगती तलवार, मार्केटिंग विभागावर गंडांतर

ओरॅकल कंपनी नव्या सीएफओंना देणार 215 कोटी वार्षिक पगार

केदारनाथ धाम यात्रेचे बजेट महागले, पालखीपासून हेलिकाॅप्टरचा खर्च वाढला