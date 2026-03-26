Olympic News – आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीचा मोठा निर्णय; महिला वर्गात ट्रान्सजेंडर आणि DSD खेळाडूंवर बंदी

आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने 2028 च्या लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिक आणि भविष्यातील स्पर्धांसाठी महिला श्रेणीमध्ये ट्रान्सजेंडर महिला आणि ‘डिफरन्सेस इन सेक्स डेव्हलपमेंट’ म्हणजेच DSD असलेल्या खेळाडूंवर बंदी घातली आहे. IOC च्या अध्यक्षा क्रिस्टी कोव्हेंट्री यांनी स्पष्ट केले की, महिला क्रीडा प्रकारातील निष्पक्षता आणि सुरक्षितता जपण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुरुषांमधील शारीरिक वाढीमुळे मिळणारे नैसर्गिक फायदे महिला खेळाडूंच्या तुलनेत 10 ते 100 टक्क्यांपर्यंत जास्त असू शकतात, ज्यामुळे स्पर्धा असमान होते.

या नवीन धोरणानुसार, महिला श्रेणीत भाग घेणाऱ्या प्रत्येक खेळाडूला आयुष्यात एकदा  sex determining region Y gene (SRY) ही जनुक चाचणी द्यावी लागेल. लाळ किंवा गालातील स्वॅबद्वारे केली जाणारी ही चाचणी एखाद्या खेळाडूचा जैविक लिंगाधारित विकास निश्चित करेल. कॅस्टर सेमेन्या आणि इमाने खेलिफ यांसारख्या खेळाडूंच्या समावेशावरून गेल्या दशकापासून सुरू असलेल्या वादावर पडदा टाकण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आयओसीने आपल्या 10 पानांच्या दस्तऐवजात नमूद केले आहे की, ज्या खेळाडूंकडे ‘XY’ गुणसूत्रे आहेत आणि ज्यांनी पुरुषांप्रमाणे तारुण्य अनुभवले आहे, त्यांना संप्रेरक उपचारानंतरही शारीरिक ताकद आणि शक्तीचा अतिरिक्त फायदा मिळतो. हा नियम केवळ उच्चभ्रू खेळाडूंना लागू असेल आणि तळागाळातील किंवा मनोरंजनासाठी खेळल्या जाणाऱ्या खेळांवर याचा परिणाम होणार नाही. खेळाडूंचा आदर राखून त्यांना या प्रक्रियेत आवश्यक समुपदेशन आणि वैद्यकीय सल्लाही दिला जाईल.

