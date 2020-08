आयपीएलला केंद्र सरकारचा ‘हिरवा’ कंदील, 10 नोव्हेंबरला रंगणार अंतिम सामना

इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) च्या 13 सिझनला केंद्र सरकारने हिरवा कंदील मिळाला आहे. यामुळे यूएईमध्ये स्पर्धा खेळवण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. 19 सप्टेंबरपासून युएईमध्ये आयपीएल स्पर्धा खेळवण्यात येणार असून 10 नोव्हेंबरला अंतिम लढत होणार आहे.53 दिवसांमध्ये ही स्पर्धा खेळली जाणार आहे. हिंदुस्थानच्या ऑस्ट्रेलियन दौऱ्यामध्ये बाधा येऊ नये यासाठी आयपीएल स्पर्धा 26 सप्टेंबरऐवजी एक आठवडे आधी म्हणजेच 19 सप्टेंबरपासून खेळवण्यात येणार आहे.

IPL to start on September 19, final on November 10

— Press Trust of India (@PTI_News) August 2, 2020