IPL 2020 – कोहलीचा ‘विराट’ विक्रम, अशी कामगिरी करणारा फक्त चौथा कर्णधार

टीम इंडियाचा आणि आयपीएल संघ रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाचा कर्णधार विराट कोहली याच्या नावावर आयपीएलमध्ये अनेक विक्रम आहेत. यात आणखी एका विक्रमाची भर पडली आहे. सोमवारी सनरायझर्स हैद्राबाद आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघात सामना रंगला. या लढतीत विराटच्या संघाने हैद्राबादचा 10 धावांनी पराभव करत स्पर्धेत विजयाने सुरुवात केली. या विजयासह विराटने एम.एस. धोनी, गौतम गंभीर आणि रोहित शर्मा यांच्या पंक्तीत स्थान मिळवले.

सोमवारी बंगळुरू संघाने प्रथम फलंदाजी करताना 20 षटकात 5 बाद 163 धावा केल्या. सलामीवीर देवदत्त पडीकल आणि एबी. डिव्हीलिअर्स यांनी अर्धशकत ठोकले. बांळुरूने दिलेल्या आव्हानाचा पाठलाग करताना हैद्राबादचा संघ चहलच्या फिरकीच्या जाळ्यात अडकला आणि 153 धावांवर बाद झाला. आरसीबीने 10 धावांनी विजय मिळवला. विराटच्या नेतृत्वाखाली आरसीबीचा हा 50 वा विजय आहे.

That's that from Match 3 in Dubai as the @RCBTweets win by 10 runs.#Dream11IPL #SRHvRCB pic.twitter.com/UyNWfkq4pz

— IndianPremierLeague (@IPL) September 21, 2020