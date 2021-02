IPL2021 – ‘हा’ खेळाडू झाला कोट्यधीश, बेसप्राईजच्या 20 पट अधिक रक्कम मिळाली

आयपीएलच्या 14 व्या मोसमासाठी चेन्नईत लिलाव सुरू आहे. या लिलावात आतापर्यंत दक्षिण आफ्रिकेचा अष्टपैलू खेळाडू क्रिस मॉरिस याच्यासाठी सर्वाधिक बोली लागली आहे. राजस्थान रॉयल्स संघाने तब्बल 16.25 कोटी रुपये मोजून त्याचा आपल्या गोटात समावेश केला आहे.

गेल्या वर्षी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाकडून खेळलेल्या क्रिस मॉरिसला आरसीबीने यंदा रिलीज केले होते. आज लिलावात त्याला आपल्या संघात घेण्यासाठी सुरुवातीला मुंबई इंडियन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघात चूरस लागली होती. मात्र अचानक राजस्थान रॉयल्स संघाने यात उडी घेतली आणि तब्बल 16.25 कोटी रुपये मोजून त्याला आपल्या संघात घेतले.

लिलावासाठी क्रिस मॉरिस याची बेस प्राईज 75 लाख रुपये ठेवण्यात आली होती. आफ्रिकेच्या या 34 वर्षीय अष्टपैलू खेळाडूला संघात घेण्यासाठी चांगलीच चूरस पाहायला मिळाली. मात्र यात राजस्थान रॉयल्स संघाने बाजी मारली आणि त्याच्यासाठी बेसप्राईजच्या तुलनेत तब्बल 21 पट रक्कम मोजली.

Base price – INR 75 Lac

Sold for – INR 16.25 Cr@rajasthanroyals win the bidding war to bring @Tipo_Morris on board. @Vivo_India #IPLAuction pic.twitter.com/m5AMqKE1Dy

— IndianPremierLeague (@IPL) February 18, 2021