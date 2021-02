IPL2021 Auction Live – ग्लेन मॅक्सवेल, मोईन अली ठरले महागडे खेळाडू

इंडियन प्रीमिअर लिग (आयपीएल 2021) साठी चेन्नईमध्ये मिनी लिलावाला सुरुवात झाली आहे. या लिलावात 164 हिंदुस्थानी, 125 परदेशी आणि तीन असोसिएट देशांतील मिळून एकूण 292 क्रिकेटपटूंवर बोली लावण्यात येत आहे. झटपट क्रिकेटमध्ये उपयुक्त कामगिरी करणारे क्रिकेटपटू आपल्या संघात घेण्यासाठी 8 संघ मालकांमध्ये कमालीची चुरस लागली आहे.

शिवम दुबेला राजस्थान रॉयल्सने 4.4 कोटी मोजून आपल्या गोटात घेतले

इंग्लंडच्या मोईन अलीसाठी चेन्नई सुपर किंग्जने मोजले 7 कोटी

Moeen Ali will now don the Yellow after @ChennaiIPL acquire his services for INR 7 Cr. @Vivo_India #IPLAuction pic.twitter.com/I4y4KaECdr — IndianPremierLeague (@IPL) February 18, 2021

बांगलादेशच्या अष्टपैलू शाकिब अल हसनसाठी केकेआरने मोजले 3.2 कोटी

आरसीबीने ग्लेन मॅक्सवेलसाठी मोजले 14.25 कोटी

After a battle of the bids between CSK & RCB, Glenn Maxwell is SOLD to @RCBTweets for 14.25 Cr INR @Vivo_India #IPLAuction — IndianPremierLeague (@IPL) February 18, 2021

ग्लेन मॅक्सवेलला आपल्या संघात घेण्यासाठी आरसीबी आणि केकेआरमध्ये चूरस

Fierce bidding between Kolkata Knight Riders & RCB at the moment #IPLAuction — IndianPremierLeague (@IPL) February 18, 2021

स्टीव्ह स्मिथला दिल्ली कॅपिटल्सने 2.2 कोटी रुपये मोजून आपल्या संघात घेतले

RCB had an opening bid, but Delhi Capitals have entered the bidding and he is SOLD to @DelhiCapitals for 2.2Cr INR #IPLAuction — IndianPremierLeague (@IPL) February 18, 2021

लिलावाला सुरुवात

संघ मालकांकडे उपलब्ध असलेली रक्कम

चेन्नई सुपर किंग्ज – 19.90 कोटी

दिल्ली कॅपिटल्स – 13.40 कोटी

किंग्ज इलेव्हन पंजाब – 53.20 कोटी

कोलकाता नाईट रायडर्स – 10.75 कोटी

मुंबई इंडियन्स – 15.35 कोटी

राजस्थान रॉयल्स – 37.85 कोटी

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू – 35.40 कोटी

सनरायझर्स हैदराबाद – 10.75 कोटी

