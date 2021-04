मुंबई ठरली ‘बाजीगर’, हरलेला सामना जिंकला; शाहरूखने मागितली चाहत्यांची माफी

मंगळवारी आयपीएल 2021 मध्ये रोमहर्षक सामना पहायला मिळाला. गतविजेत्या मुंबई इंडियन्सने कोलकाता नाईट रायडर्स संघाचा 10 धावांनी पराभव करत यंदाच्या हंगामातील पहिल्या विजयाची नोंद केली. कोलकाताच्या संघाने हातातोंडाशी आलेला सामना गमावल्याने संघमालक शाहरूख खान नाराज झाला आणि त्याने ट्विटरवर चाहत्यांची माफी मागितली.

मुंबईने प्रथम फलंदाजी करताना 20 षटकांमध्ये सर्व बाद 52 धावा केल्या. मुंबईकडून फॉर्मात असलेल्या सूर्यकुमार यादव याने 56 धावांची अर्धशतकीय खेळी केली, तर कर्णधार रोहित शर्माने 43 धावांचे योगदान दिले. या दोघांव्यतिरिक्त अन्य कोणताही फलंदाज विशेष कामगिरी करू शकला नाही. कोलकाताकडून आंद्रे रसेल याने शानदार गोलंदाजी करत 15 धावांमध्ये 5 बळी घेतले.

विजयासाठी 153 धावांचे आव्हान घेऊन मैदानात उतरलेल्या कोलकाताच्या संघाला सलामीवीर नितिश राणा आणि शुभमन गिल यांनी दमदार सुरुवात दिली. दोघांनी पहिल्या विकेटसाठी 72 धावांची भागिदारी केली. गिल 33 धावा, तर नितिश राणा 57 धावा काढून बाद झाला. यानंतर कोलकाताच्या विकेटची रांग लागली. मुंबईकडून राहुल चहरने सर्वाधिक 4 बळी घेतले, तर ट्रेन्ट बोल्टने 2 बळी घेतले.

दरम्यान, अखेरच्या 7 षटकांमध्ये कोलकाताला विजयासाठी 49 धावांची आवश्यकता होती. येथे कोलकाताचा विजय पक्का दिसत होता. मात्र 15 व्या षटकाच्या अखेरच्या चेंडूवर नितिश राणा बाद झाला आणि यानंतर मुंबईने डेथ ओव्हर्समध्ये दमदार गोलंदाजी करत कोलकाच्या फलंदाजांना 7 बाद 142 धावांवर रोखत हरलेला सामना जिंकला.

जिंकलेला सामना हरल्याने शाहरूख खान नाराज झाला आणि त्याने चाहत्यांची माफी मागितली. कोलकाता नाईट रायडर्सने निराशाजनक कामगिरी केली. सर्व चाहत्याची माफी मागतो, असे ट्वीट शाहरूखने केले.

Disappointing performance. to say the least @KKRiders apologies to all the fans!

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 13, 2021