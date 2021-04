IPL2021 आरसीबीला मोठा धक्का, पहिल्या लढतीपूर्वी आणखी एका स्टार खेळाडूला कोरोना

इंडियन प्रीमिअर लीगवरील (आयपीएल 2021) कोरोनाचे सावट कायम आहे. एकामागोमाग एक खेळाडू, स्टाफ आणि मैदानावरील कर्मचारी कोरोना पॉझिटिव्ह होत आहेत. यात आता आणखी एका खेळाडूचा समावेश झाला आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (आरसीबी) संघाचा अष्टपैलू खेळाडू डॅनियल सॅम्स (Daniel Sams) याला कोरोनाची लागण झाली आहे.

विराट कोहलीच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या आरसीबीच्या संघासाठी हा मोठा धक्का आहे. आरसीबीला आपला पहिला सामना 9 एप्रिलला मुंबई इंडियन्सविरुद्ध खेळायचा आहे. तत्पूर्वी आरसीबीच्या दोन खेळाडूंना कोरोना झाला आहे. याआधी आरसीबीचा डावखुरा खेळाडू देवदत्त पडीकल यालाही कोरोनाची लागण झाली होती.

दरम्यान, डॅनियल सॅम्स (Daniel Sams) याची 3 एप्रिलला कोरोना चाचणी करण्यात आली होती. पहिल्या चाचणीचा अहवाल निगेटिव्ह आला होता. मात्र दुसऱ्या चाचणीमध्ये तो पॉझिटिव्ह आढळला. अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यानंतर त्याने स्वत:ला आयसोलेट केले असून आरसीबीने देखील याबाबत ट्विट करून माहिती दिली आहे.

Official Statement: Daniel Sams checked into the team hotel in Chennai on April 3rd, with a negative COVID report on arrival. His report from the 2nd test on 7th April came positive. Sams is currently asymptomatic and he is currently in isolation at a designated medical facility.

