IPL 2021 ‘तो’ संघ विजयाच्या लायकच नाही, मांजरेकरांनी टीम सिलेक्शनवरुन उपटले कान

शनिवारी सनरायझर्स हैद्राबाद संघाला गतविजेत्या मुंबई इंडियन्सकडून 13 धावांनी पराभव सहन करावा लागला. यंदाच्या हंगामातील हैद्राबादचा हा सलग तिसरा पराभव आहे. यामुळे डेव्हिड वॉर्नरच्या संघावर टिका होत असून टीम इंडियाचे माजी खेळाडू संजय मांजरेकर यांनीही यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. मांजरेकर यांनी हैद्राबाद संघाच्या संघ निवडीवर सवाल उपस्थित केला आहे.

सनरायझर्स हैद्राबाद संघाने मधल्या फळीमध्ये तीन अनुभवहिन खेळाडूंना स्थान दिल्यावरून संजय मांजरेकर यांनी हैद्राबादच्या निवड समितीवर ताशेरे ओढले आहेत. ज्या संघात अभिषेक शर्मा, विराट सिंह आणि अब्दुल समद या अनकॅप खेळाडूंना एकाचवेळी अंतिम 11 मध्ये स्थान मिळते, तो संघ विजयाच्या लायकच नाही, असे ट्विट मांजरेकर यांनी केले आहे.

Sorry to say, but anyone that picks Abhishek Sharma, Virat Singh and Abdul Samad all together in one playing XI does not deserve to win.

