Ipl 2021 – बाद झाल्यानंतर विराट कोहली भडकला, आयोजकांनी दिली ताकीद

मंगळवारी सनरायर्झ हैदराबाद व रॉयल चॅलेंजर बँगलोरमध्ये झालेला सामना विराट कोहलीच्या संघाने जिंकला खरा मात्र या सामन्यातील विराट कोहलीच्या विचित्र वागण्याचा त्याला फटका पडला. बाद झाल्यानंतर तंबूत परतत असताना विराटने रागाच्या भरात बॅट बाऊंड्री लाईनवर मारली त्यानंतर त्याने बॅटने तेथील खुर्ची देखील ढकलली. त्याचे हे कृत्य कॅमेरात रेकॉर्ड झाले आहे. आता या कृत्यानंतर भलेही विराटवर कोणतीही कारवाई झाली नसली तरी विराटला आयोजकांनी असे पुन्हा न वागण्याची सक्त ताकीद दिली आहे.

