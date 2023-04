‬IPL 2023 सुरांचा ‘किंग’ महेंद्रसिंगसमोर नतमस्तक, नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये नक्की काय घडलं?

इंडियन प्रीमियर लीगच्या 16व्या हंगामाला अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी मैदानावर रंगारंग कार्यक्रमाने सुरुवात झाली. सिनेकलाकारांसह दिग्गज गायकांनी यावेळी खास परफॉर्मन्स केला. यादरम्यान गायक अरिजीत सिंग याने आपल्या कृतीने सर्वांची मनं जिंकली.

त्यानंतर चेन्नई सुपर किंग्ज आणि गतविजेत्या गुजरात टायटन्स संघात सामना रंगला.

!@tamannaahspeaks sets the stage on with her entertaining performance in the #TATAIPL 2023 opening ceremony! pic.twitter.com/w9aNgo3x9C

— IndianPremierLeague (@IPL) March 31, 2023