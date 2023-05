IPL 2023 – ‘सॉल्ट’च्या वादळात बंगळुरुचा पालापाचोळा, 182 धावांचं आव्हान दिल्लीनं 20 चेंडू राखून पार केलं

इंडियन प्रीमियर लीगच्या 50व्या लढतीमध्ये दिल्ली कॅपिटल्सने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा घरच्या मैदानावर दारूण पराभव केला. बंगळुरूने विजयासाठी दिलेले 182 धावांचे आव्हान दिल्लीने तब्बल 20 चेंडू आणि 7 गडी राखून पार केले. सलामीवीर फिलीप सॉल्ट याच्या वादळी खेळीमुळे दिल्लीचा विजय सूकर झाला. सॉल्टने अवघ्या 45 चेंडूत 87 धावांची तुफानी खेळी केली. या खेळीदरम्यान त्याने 8 चौकार आणि 6 उत्तुंग षटकार ठोकले. त्याला सामनावीर पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले.

