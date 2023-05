IPL 2023: आयपीएलच्या इतिहासात प्रथमच दोन सख्ख्या भावांनी एकाच सामन्यात भूषवले कर्णधारपद

आयपीएलच्या इतिहासात प्रथमच एक अनोखी घटना घडली आहे. लखनौ सुपर जायंट्स (LSG) आणि गुजरात टायटन्स (GT) या सामन्यात दोन सख्खे भाऊ दोन विरोधी संघांचे नेतृत्व करत आहेत. या सामन्यात हार्दिक पांड्या गुजरात टायटन्सचा कर्णधार आहे, तर कृणाल पांड्या लखनौचा कर्णधार आहे.

लखनौ सुपर जायंट्सचा कर्णधार कृणाल पंड्याने रविवारी इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये गुजरात टायटन्सविरुद्ध नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी कृणाल म्हणाला की, “आम्ही दोघे भाऊ कर्णधार म्हणून एकमेकांविरुद्ध खेळणार आहोत. ही गोष्ट म्हणजे आमचे स्वप्न सत्यात उतरल्याप्रमाणे आहे. हा आमच्या कुटुंबासाठी मोठा क्षण असून, जर आज आमचे वडील हयात असते तर आम्हाला कर्णधार म्हणून पाहताना त्यांना अभिमान वाटला असता.”

The two Pandya brothers are up against one another here in Ahmedabad.

Who do you reckon will come on Top after Match 51 of the #TATAIPL #GTvLSG pic.twitter.com/Zvh2kRRjwN

