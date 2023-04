IPL 2023 मार्क वुडचा विकेटचा ‘पंच’, दिल्लीचा दारूण पराभव

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) मध्ये शनिवारी लखनौ सुपर जायंट्स आणि दिल्ली कॅपिटल्समध्ये सामना रंगला. या लढतीत दिल्लीला 50 धावांनी दारूण पराभव स्वीकारावा लागला. लखनौचा वेगवान गोलंदाज मार्क वुड याने विकेटचा पंच ठोकत आयपीएलची झोकात सुरुवात केली.

लखनौने प्रथम फलंदाजी करताना 193 धावा ठोकल्या. विजयासाठी मिळालेल्या डोंगराएवढ्या आव्हानाचा पाठलाग करताना दिल्लीची दमछाक झाली. ऋषभ पंतच्या अनुपस्थितीत कर्णधारपदाची धुरा सांभाळणाऱ्या डेव्हिड वॉर्नर याने एकाकी झुंज देत 56 धावांची अर्धशतकीय खेळी केली. मात्र इतर फलंदाजांची साथ न मिळाल्याने दिल्ली 20 षटकात 9 बाद 143 धावांपर्यंतच मजल मारता आली.

दिल्लीकडून मार्क वुड याने 4 षटकात फक्त 14 धावा देऊन 5 विकेट्स घेतल्या. त्याला सामनावीर पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले.

