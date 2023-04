IPL 2023 खुन्नस, टशन अन्… कोहली-गांगुली आमनेसामने; सामना संपल्यानंतर केलेली ‘ती’ कृती कॅमेऱ्यात कैद

इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये (IPL 2023) शनिवारी झालेल्या लढतीत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने दिल्ली कॅपिटल्सचा 23 धावांनी पराभव केला. बंगळुरुचा हा यंदाच्या हंगामातील दुसरा विजय आहे. या लढतीत आरसीबीचा माजी कर्णधार विराट कोहली (Virat Kohli) याने दमदार कामगिरी करत अर्धशतक ठोकले. त्याला सामनावीर पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले.

RCB vs DC ही लढत विराट कोहलीच्या अर्धशतकीय खेळीसह त्याच्या आणि सौरव गांगुलीमधील (Sourav Ganguly) खुन्नससाठीही लक्षात राहील. या दोघांमधून विस्तवरी जात नाही असे बोलले जात नाही आणि याचाच प्रत्यय कालच्या लढतीत आला. दोघांमधील खुन्नस आणि टशन संपूर्ण जगाला पहायला मिळाली. तसेच सामन्यानंतर विराट कोहली याने केलेल्या एका कृतीचीही सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे.

विराट कोहली आणि सौरव गांगुलीममध्ये याआधीच वाद झाल्याचे समोर आले होते. विराट कोहली याने तडकाफडकी कर्णधारपड सोडत तत्कालिन बीसीसीआय अध्यक्ष सौरव गांगुलीवर गंभीर आरोप केले होते. त्यामुळे कोहलीचे कर्णधारपद जाण्यामागे गांगुलीचा हात असल्याची चर्चा होऊ लागली. परंतु यात गांगुलीची चूक नसल्याचे निवड समितीचे अध्यक्ष चेतन शर्मा यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे दोघांमधील मतभेद मिटले असे वाटत होते. परंतु शनिवारी मैदानात दोघे आमनेसामने आल्यानंतर ज्या गोष्टी घडल्या त्यामुळे पुन्हा दोघांमध्ये बिनसल्याच्या चर्चा आहेत.

सामना संपल्यानंतर दोन्ही संघ हस्तांदोलन करतात. त्यानुसार आरसीबीचे सर्व खेळाडू दिल्लीचे खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफशी हात मिळवताना दिसते. एका रांगेत कोहली, तर दुसऱ्या गांगुली होता. गांगुलीच्या पुढे रिकी पॉन्टिंग होता. विराट कोहली याने पॉन्टिंगशी हस्तांदोलन केले आणि त्याच्याशी दोन शब्द बोलला. यादरम्यान गांगुलीने विराटकडे दुर्लक्ष केले आणि हस्तांदोलन न करता पुढे निघून गेला. याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

Saurav Ganguly ignored Virat Kohli and Walk off where you can see Kohli turned back to see Dada

Once again Dada showed Virat Kohli his place 👏 pic.twitter.com/AphU0U3IMO

— R e t i r e d (@Sense_detected_) April 15, 2023