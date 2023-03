IPL 2023 ‘आरसीबी’च्या चाहत्यांसाठी वाईट बातमी, गेल्या हंगामात शतकवीर खेळाडू संघातून बाहेर

आयपीएल 2023 सुरू होण्याआधीच रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरूसाठी एक वाईट बातमी समोर आली आहे. संघाचा स्टार फलंदाज रजत पाटीदार टाचेच्या दुखापतीमुळे या आयपीएल हंगामात टिम बाहेर असू शकतो. रजत पाटीदारवर राष्ट्रीय क्रिकेट अॅकडमी, बेंगळुरू येथे उपचार सुरू आहेत.

RCB batter Rajat Patidar likely to miss first half of IPL 2023 due to heel injury

