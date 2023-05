‬IPL 2023 – विराट अन् गंभीरच्या वादात बीसीसीआयची उडी, तिघांवर केली मोठी कारवाई

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि लखनौ सुपर जायंट्स संघातील लढतीनंतर विराट कोहली आणि गौतम गंभीरमध्ये तुफान राडा झाला. याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून दोन्ही बाजुचे समर्थक एकमेकांवर तुटून पडले आहेत. चूक नक्की कोणाची? यावरूनही दोन गट पडले आहे. आता या वादामध्ये बीसीसीआयनेही उडी घेतली असून मोठी कारवाई केली आहे.

लखनौ सुपर जायंट्सचा मेंटॉर गौतम गंभीर आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा कर्णधार विराट कोहलीला आयपीएल आचारसंहितेचा भंग केल्याबद्दल त्याच्या मॅच मानधनाच्या 100 टक्के दंड ठोठावण्यात आला आहे. सोमवारी लखनौ येथील श्री अटलबिहारी वाजपेयी इकना स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यादरम्यान कोहली आणि गंभीर यांच्यात वाद झाला होता. दोघांनीही आयपीएल आचारसंहितेच्या कलम 2.21 अंतर्गत लेव्हल 2 गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. त्यामुळे कोहली आणि गंभीरला त्यांच्या सामन्यातील मानधनाची सर्व रक्कम दंड म्हणून द्यावी लागणार आहे. यासह लखनौचा खेळाडू नवीन उल हक यालाही मऐच मानधनाच्या 50 टक्के रक्कम दंड ठोठावण्यात आली आहे.

IPL 2023 | Lucknow Super Giants’ mentor Gautam Gambhir and Royal Challengers Bangalore batter Virat Kohli have been fined 100% of their match fee for breaching the IPL Code of Conduct during a match at Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow, yesterday.

