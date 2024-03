पाकिस्तानच्या चाहत्याने व्यक्त केली IPL खेळण्याची इच्छा; हरभजन सिंहने दिले सणसणीत उत्तर

IPL ही जगातील सगळ्यात मोठी T20 लीग आहे. आयपीएलच्या पहिल्या लीगची सुरुवात ही 2008 साली झाली होती.या आयपीएलने खेळाडूंना पैसा आणि प्रसिद्धी दिली आहे. त्यामुळे या लीगमध्ये खेळण्याचे अनेक खेळाडूंचे स्वप्न असते. या लीगमध्ये खेळणे ही कोणत्याही खेळाडूसाठी मोठी संधी असली तरी पाकिस्तानसाठी ते अशक्य आहे. अशा परिस्थितीत एका पाकिस्तानी चाहत्याने आपले खेळाडू आयपीएलमध्ये खेळावे अशी इच्छा व्य़क्त केली आहे. यावर टीम इंडियाचा माजी फिरकी पटू हरभजनसिंह याने सणसणीत उत्तर देत त्याचे तोंड बंद केले आहे.

अली रझा आलम नावाच्या ट्विटर अकाउंटवरून एक फोटो शेअर करण्यात आला आहे . या फोटोमध्ये बाबर आझम विराट कोहलीसोबत आरसीबीच्या जर्सीत दिसत आहे. शाहीन आफ्रिदी आणि जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियन्सच्या जर्सीमध्ये तर रिझवान चेन्नई सुपर किंग्जच्या जर्सीत दिसत आहे. त्याच्या कॅप्शनमध्ये अली रझाने लिहिले की, ‘प्रत्येक भारतीय आणि पाकिस्तानी क्रिकेट चाहत्याचे स्वप्न .’ या ट्विटमध्ये हरभजन सिंगलाही टॅग करण्यात आले आहे.

No indian hv such dreams .. you guys plz stop dreaming 😴😂😂 wake up now https://t.co/EmraFXiIah

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) March 15, 2024