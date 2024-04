IPL 2024 – रिषभ पंत आणि स्टब्सची खेळी व्यर्थ, दिल्लीला नमवत कोलकात्ता गुणतालिकेत अव्वल

नारायण (39 चेंडू 85 धावा), रघुवंशी (27 चेंडू 54 धावा) आणि रस्सल (19 चेंडू 41 धावा) यांच्या आक्रमक फलंदाजीने दिल्लीच्या गोलंदाजांना पाणी पाजले. रिषभ पंत (25 चेंडू 55 धावा) आणि ट्रिस्टन स्टब्स (32 चेंडू 54 धावा) यांनी आक्रमक खेळ केला मात्र दिल्लीला विजय मिळवून देण्यात अपयशी ठरले. त्यांना इतर फलदाजांची साथ लाभली नाही. फलंदाजांच्या नंतर कोलकात्ताच्या गोलंदजांनी सुद्दा आक्रमक मारा केला त्यामुळे 106 धावांच्या मोठ्या फरकाने कोलकात्ताने विजय संपादित केला. या विजयासह कोलकात्ताचा संघ गुणतालिकेत पहिल्या स्थानावर विराजमान झाला.

