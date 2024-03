IPL 2024: हार्दिक व रोहितचे चाहते स्टेडीयममध्ये भिडले, तुफान हाणामारीचा व्हिडीओ व्हायरल

रविवारी अहमबादच्या नरेंद्र मोदी मैदानावर गुजरात टायटन्सने मुंबई इंडियन्सचा 6 धावांनी पराभव केला. या सामन्यात हार्दिक पांड्याला रोहित शर्मा याच्या चाहत्यांचा रोष पत्करावा लागला. नाणेफेक करण्यासाठी आलेला असतानाही हार्दिकविरोधात रोहितच्या चाहत्यांनी घोषणा दिल्या. हार्दिकला संपूर्ण सामनाभर हिटमॅनच्या चाहत्यांच्या या रोषाला सामोरे जावे लागले. मात्र या दरम्यान स्टेडियममध्ये सामना सुरू असतानाच हार्दिक व रोहितचे चाहते थेट स्टेडियममध्ये भिडल्याचे समोर आले आहे. या चाहत्यांच्या हाणामारीचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. चाहत्यांमध्ये झालेल्या भांडणाचे कारण समोर आलेले नाही.

Kalesh b/w A MI Fan and GT fans during Yesterday IPL match b/w MI and GT inside Narendra’ Modi Stadium

pic.twitter.com/x91FruSCVs

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) March 25, 2024