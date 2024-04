IPL 2024 : ‘पॉवर’ गेममध्ये हैदराबाद विजयी, दिल्लीच्या पराभवाचा ‘पंच’

इंडियन प्रीमियर लीगच्या 17व्या हंगामामध्ये सनरायझर्स हैदराबादचा संघ धावांचा पाऊस पाडत आहे. शनिवारी खेळल्या गेलेल्या लढतीत हैदराबादने 267 धावांचा डोंगर उभारला आणि त्यानंतर दिल्लीला 199 धावांमध्ये रोखत 67 धावांनी विजय मिळवला. 32 चेंडूत 89 धावांची खेळी करणारा हैदराबादचा सलामीवीर ट्रॅव्हीस हेड याला सामनावीर पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले. या विजयासह हैदराबादचा संघ गुणतालिकेमध्ये दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे.

हैदराबादने विजयासाठी दिलेल्या बलाढ्या आव्हानाचा पाठलाग करताना दिल्लीची सुरुवात खराब झाली. डेव्हीड वॉर्नर 1 आणि पृथ्वी शॉ 16 धावा काढून बाद झाला. 2 बाद 25 असा संकटात सापडलेला दिल्लीचा डाव जेक फ्रेझर-मॅकगर्क याने सावरला. चौकार-षटकारांची आतषबाजी करत त्याने अवघ्या 15 चेंडूत अर्धशतक ठोकले.

दुसऱ्या बाजूने अभिषेक पोरेल यानेही त्याला चांगली साथ दिली. दोघांनी संघाचे शतक फलकावर लावले. मात्र हाणामारीच्या नादात जेक फ्रेझर-मॅकगर्क बाद झाला. बाद होण्यापूर्वी त्याने 18 चेंडूत 5 चौकार आणि 7 षटकारांच्या मदतीने 65 धावा कुटल्या. ही जोडी फुटल्यानंतर हैदराबादने सामन्यावर पकड मजबूत केली. त्यानंतर कर्णधार ऋषभ पंतने एक बाजू लावून धरत 35 चेंडूत 44 धावा केल्या, मात्र त्याला इतर फलंदाजांची साथ लाभली नाही. त्यामुळे दिल्लीचा संघ 19.1 षटकांमध्ये 199 धावांमध्ये गारद झाला.

हैदराबादकडून टी नटराजन याने सर्वाधिक 4 विकेट्स घेतल्या. नितीश रेड्डी आणि मयंक मार्कंडेय यांना प्रत्येकी दोन, तर वाशिंग्टन सुंदर आणि भुवनेश्वर कुमार यांना प्रत्येकी 1 विकेट मिळाली.

